ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Инфляция в США превышает долгосрочный прогноз ФРС, но цель — вернуть ее в рамки 2%, заявил на пресс-конференции по итогам январского заседания ФРС Джером Пауэлл. Назван фактор замедления глобальной инфляции на фоне пандемии

"Наша цель — получить инфляцию до 2%", — сказал глава ФРС на брифинге в среду. По его словам, сейчас инфляция "значительно выше, чем хотелось бы".

"В свете существенного прогресса, который мы видим на рынке труда, и инфляции, которая значительно выше заложенного долгосрочного показателя в 2%, экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки кредитно-денежной политики", — сказал глава ФРС.

По его словам, регулятор пока не выработал возможных сроков повышения базовой ставки, обсуждение продолжится на следующих заседаниях.

"Я не могу дать вам график, на следующем заседании и на последующем за ним заседании мы снова будем обсуждать это", — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам январского заседания ФРС. По его словам, пока "не было серьезного обсуждения этого".

Ранее ФРС сообщила о том, что ставка сохранится на уровне 0-0,25%. Регулятор между тем заявил, что в скором времени необходимо начать повышение ставки для сдерживания инфляции, которая значительно превышает прогнозы ФРС.

Регулятор уже в 15-й раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. На таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.