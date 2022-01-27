ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Власти США не хотели бы вводить в отношении России беспрецедентные по масштабу санкции из-за кризиса, связанного с Украиной, но готовы пойти на эти шаги в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Посол России в ФРГ оценил возможные санкции против "Северного потока-2"

"Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году", — уточнил он.

По его словам, тогда от этих мер воздержались из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. "Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность", — отметил Прайс.