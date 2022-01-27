МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Трудоголиком себя не считает лишь каждый пятый россиянин, показало исследование сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В нем приняли участие более 7000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. Эксперты дали прогноз, какие условия будут предлагать работодатели

По данным исследования, "22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками, среди них 63% мужчин и 37% женщин. Тех, кто не страдает трудоголизмом, больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%)".

При этом 37% опрошенных отметили, что считают себя трудоголиками. Чаще об этом говорили женщины — 51% респондентов против 49% среди мужчин. Больше всего трудоголиков работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Еще 41% участников исследования рассказали, что чувствуют себя трудоголиками время от времени. Чаще всего временный трудоголизм указывали работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%) и банков и финансов (10%).

Из тех, кто постоянно или время от времени считают себя трудоголиками, 60% отметили, что их рабочий день составляет более восьми часов. 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным. 28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятыми. 21% опрошенных признались, что часто пишут или звонят коллегам в нерабочее время, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают.

Кроме того, 18% респондентов отметили, что ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы. 12% участников исследования также рассказали, что не знают, чем им заниматься в нерабочее время, а 9% отметили, что все их хобби связаны с работой.