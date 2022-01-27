ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Администрация США решила на данный момент не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как подобный шаг создал бы "технические трудности", передает телеканал CBS со ссылкой на источники. Изнанка рынка: чего Запад хочет лишить Россию, грозя санкциями

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что Соединенные Штаты не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России на случай эскалации вокруг Украины.

"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", — сказала журналистка телеканала.

Как отметила она, если ввести санкции против лица, с которым США проводят переговоры, то ему будет затруднительно путешествовать и координировать действия с партнерами.

Россия неоднократно отвергала обвинения западных стран и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, для того чтобы разместить больше военной техники НАТО около российских границ. Киев и западные государства выражают в последнее время обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это, по его словам, никому не угрожает и никого не должно волновать.