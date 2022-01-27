МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана — сената на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совбезе, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты. В кабмине Казахстана рассказали об ущербе недвижимости из-за беспорядков

О том, что нижняя палата мажилис — ранее одобрила эти поправки на пленарном заседании, сообщил 19 января депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов были опубликованы на сайте сената.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты указал, что поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. В законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана – Елбасы (лидера нации) ее возглавлять, в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаева входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Также депутаты сената предложили отменить необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы", — цитирует пресс-служба сенатора Ляззат Сулеймен.

Депутаты решили вернуть в мажилис законопроект с изменениями и дополнениями, внесение которых предусматривается в закон о первом президенте Казахстана – Елбасы. В проекте закона сохраняется право Назарбаева входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, однако сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года он заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совбеза Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране.

Позже, 18 января, впервые обратившись к гражданам страны с начала массовых беспорядков посредством видеообращения, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".