МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Телеканал CNN задается вопросом о том, как отключение России от международной платежной системы SWIFT может стать "ядерным оружием", почему Кремль боится таких санкций и кто будет от этого страдать на самом деле. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

По мнению собеседников телеканала, такое отключение России окажется "ядерным вариантом".

Так как правительства стран Запада угрожают России введением пакета беспрецедентных санкций, направленных на удержание президента РФ Владимира Путина от приказа о вторжении в Украину, в частности, по мнению западных политиков, одна мера — отключение России SWIFT — похоже, вселяет страх в сердце Кремля.

В последние недели риторика законодателей США по отношению отключения России от SWIFT — сети с высоким уровнем безопасности, которая соединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру — звучит все чаще и все жестче. Эксперт оценил, как должна развиваться ситуация вокруг России и SWIFT

Высокопоставленные законодатели России в ответ говорили о том, что поставки нефти, газа и металлов в страны Европы в ситуации отключения России от SWIFT попросту прекратятся.

Что произойдет, если Россию уберут? Ведь ранее существовал только один прецедент отключения государства от этой системы: SWIFT отключила иранские банки в 2012 году после того, как Европейский союз ввел против них санкции в связи с ядерной программой страны. По данным собеседников телеканала, тогда Тегеран потерял почти половину своих доходов от экспорта нефти и 30% внешней торговли после отключения.

Однако сама платежная система заявляет: "SWIFT — это нейтральный глобальный кооператив, созданный и действующий на коллективную пользу своего сообщества. Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных юридических лиц принимается исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодателями".

И все еще остается неясным, насколько союзники США поддерживают принятие таких мер против России.