МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале снизился до минус 6,7 пункта с пересмотренного значения января в минус 6,9 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Германии назвали уровень зависимости от российского газа

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до минус 7,8 пункта.

Значение января было пересмотрено до минус 6,9 пункта с минус 6,8 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в феврале вырос до 22,8 пункта с 17,1 пункта в ноябре. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 16,9 пункта с 6,9 пункта месяцем ранее. Далее, "готовность потребителей покупать" увеличилась до 5,2 пункта с 0,8 пункта месяцем ранее. Инфляция в Германии достигла максимума за 30 лет

"Несмотря на рост заболеваемости и инфляции, потребители вновь проявляют некоторый оптимизм в начале года. В частности, они надеются на некоторое смягчение ценовых тенденций… Тем не менее, ценовые ожидания потребителей остаются значительно выше, чем в последние годы", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).