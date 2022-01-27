МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT. Медведев прокомментировал проблемы вокруг "Северного потока-2"

По его мнению, это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.

"Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT", — заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

Он подчеркнул, что отключение РФ от SWIFT не приведет к катастрофе, поскольку международные банковские карты внутри страны продолжат работать. Однако если Запад пойдет на такой шаг, Москва может столкнуться с проблемами при переводах за границу. Медведев оценил шансы рубля стать резервной валютой

"Международные переводы – да, значит, в этом случае будут определённые сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться", — добавил зампред Совбеза.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

"Проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы. И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими адскими санкциями. Это всё не сработает", — подчеркнул Медведев.

По его мнению, даже те, кто говорят об этих санкциях, не верят в них.