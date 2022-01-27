КИЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Украинская национальная валюта ослабла до четырехлетнего минимума из-за того, что население активно скупает доллары на фоне "военной истерии", заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Официальный курс Национального банка Украины на четверг составляет 28,8 гривны за доллар. Это максимум с января 2018 года, когда курс достигал 28,88 гривны за доллар. Исторический рекорд же был в феврале 2015 года, когда курс доллара достиг 30,01 гривны.

"Сейчас обвал гривны, рекордный показатель за четыре года. Это все связано с опасениями того, что может быть военный конфликт. Население очень активно начало скупать доллары. Сейчас у населения на руках наличной валюты в четыре раза больше, чем в обычные времена. Геополитический фактор тут основной, военная истерия", — сказал Охрименко.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, где гривна "нащупает дно". "Все упирается в военную истерию. Когда она закончится, тогда будет лучше. Но если истерия будет продолжаться, будет дальнейшее падение. Границ никаких нет… Нацбанк на сегодняшний день только мягко вмешивается, сейчас регулятор только продает валюту и сдерживает девальвацию. Без этого курс мог бы быть уже и 30, и 40 гривен за доллар", — отметил эксперт, добавив, что не готов прогнозировать, будет ли Нацбанк принимать жесткие меры, например запрещать банкам покупать валюту.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее на текущей неделе призывал граждан не паниковать по разным безосновательным информационным поводам и заявлял, что угроз функционированию экономики страны нет. В частности, по его словам, золотовалютные запасы Украины находятся на высоком уровне, что позволяет поддерживать стабильность валютного курса.

При этом сам Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.