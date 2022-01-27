МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доля россиян, которые планируют открыть брокерский счет, необходимый для совершения инвестиций, выросла за год на 3 процентных пункта и составила в четвертом квартале прошлого года 26%, говорится в исследовании потребительских настроений россиян "Индекс Ивановых" SberCIB Investment Research.

"Доля "Ивановых", которые открыли брокерский онлайн-счёт, увеличилась на 5 процентных пунктов, составив 15%. Доля тех, кто планирует открыть брокерский счёт увеличилась на 3 процентного пункта, до 26% относительно четвертого квартала 2020 года, что указывает на замедление этого тренда", — пишут эксперты.

Аналитики считают, что одним из объяснений может быть ужесточение денежно-кредитной политики Банка России: после нескольких повышений ключевой ставки во втором полугодии ставки по депозитам стали привлекательнее для россиян.

Интерес россиян к инвестициям растет: доля тех, кто хочет инвестировать на фондовом рынке выросла до 86% с 83%, добавляют аналитики.