МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 2021 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом — до 7,545 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 10,04 доллара с 6,31 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети увеличилась в 1,4 раза, до 10,365 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 23,223 миллиарда долларов, увеличившись на 21% с показателя прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's выросла на 19% в годовом выражении — до 1,639 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,18 доллара против 1,84 доллара годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 12%, до 2,397 миллиарда долларов. Выручка сети выросла на 13%, до 6,009 миллиарда долларов, при этом оказалась немного хуже прогноза аналитиков в 6,03 миллиарда.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала выросли на 17%, а по итогам года — на 12,3%. А сопоставимые продажи по США за 2021 год достигли исторического максимума в 13,8%.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.