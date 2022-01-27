МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Аграрии РФ в 2021 году собрали рекордный урожай плодов и ягод, по предварительным данным Росстата, валовый сбор составил 3,9 миллиона тонн, что на 7% больше предыдущего года, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

"В 2021 году российские аграрии обновили рекорд по производству плодов и ягод. По предварительным данным Росстата, валовый сбор во всех категориях хозяйств составил 3,9 миллиона тонн, что на 7% выше показателя 2020 года", — говорится в сообщении.

Как сообщает министерство, в первую очередь увеличение объемов производства связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников.

Отмечается, что регионами-лидерами по данному направлению являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, а также Крым и Дагестан. Основными видами выращиваемых фруктов и ягод являются яблоки, слива, вишня, черешня, абрикосы, смородина, малина и садовая земляника, а в настоящее время активно развивается производство голубики.