МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Наибольший рост цен в России по итогам 2021 года зарегистрирован в Дагестане, где инфляция к концу декабря составила 11,82% в годовом выражении, наименьший — в Ненецком автономном округе с инфляцией 3,67%, свидетельствуют данные Росстата. "Руспродсоюз" объяснил рост цен поставщиков детского питания

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%. Рост потребительских цен в прошлом году превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.

В 31 регионе страны инфляция в прошлом году оказалась ниже, чем в целом по стране, в том числе в Ненецком автономном округе — более чем в два раза ниже. Еще в двух регионах — Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах – она не превысила 6% и составила 5,46% и 5,76% соответственно.

В 54 регионах рост цен превысил показатель в целом по России. Причем в пяти субъектах инфляция по итогам года превысила 10% — это Севастополь (рост цен на 10,09%), Алтайский край (10,2%), республики Хакасия (10,22%), Калмыкия (11,5%) и Дагестан (11,82%).

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что инфляция в РФ в 2022 году вернется к таргету ЦБ в 4%. Банк России в начале января отмечал, что пока сохраняет прогноз по снижению инфляции к концу текущего года до 4-4,5% и ее нахождению вблизи целевого уровня в 4% в дальнейшем.