МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В России предлагают запретить уничтожение продуктов питания, которые были конфискованы или изъяты из обращения, но признаны пригодными. Группа депутатов разработала соответствующий законопроект и намерена в ближайшее время внести его в Госдуму, передают "Известия". В России стремительно растет спрос на продукты питания

По заявлениям авторов инициативы, в стране ежегодно уничтожают десятки тысяч тонн продовольствия, что вызывает серьезное социальное напряжение среди граждан. В этой связи депутаты намерены изменить эту практику. В частности, если в ходе экспертизы конфискованные продукты будут признаны пригодными для употребления, парламентарии предлагают направлять их на государственные и муниципальные нужды.

"Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать? " — говорит глава комитета по труду Ярослав Нилов. По его мнению, проверять качество конфиската может Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров.