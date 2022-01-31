МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рост цен в Дагестане, Калмыкии, Хакасия, Алтайском край и Севастополь в декабре 2021 года ускорился до 10,2-11,8% в годовом выражении, сообщают "Известия" со ссылкой на данные ЕМИСС (государственной информсистемы, агрегирующей статистику из разных ведомств). Инфляция в России ускорилась до 8,64% в годовом выражении

Также в десятку регионов с самыми высокими уровнями инфляции вошли Ивановская, Тамбовская и Курская области (9,94%, 9,9% и 9,8% соответственно), а вместе с ними Московская и Калиниградская области (9,76% и 9,49% соответственно). В целом темпы инфляции выше среднего по России уровня в 8,39% были зафиксированы в 54 регионах страны.

Наименьшие темпы роста инфляции были зафиксированы в Ненецком АО — 3,67%, что ниже целевого показателя Центробанка в 4%. В Ханты-Мансийском АО рост цен достиг 5,46%, а третье место среди регионов с низкой инфляцией занял Чукотский АО с результатом 5,76%. Примечательно, что Москва тоже вошла в эту группу: цены на товары и услуги в столице повысились на 7%.