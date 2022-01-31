МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Москва за январь — ноябрь 2021 года экспортировала несырьевую неэнергетическую продукцию в 183 страны мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на сайте мэра столицы.

Поезд "Иволга", МЦД

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"Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января — ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2 процента от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что лидером среди импортеров остается Казахстан, куда поставили продукцию на 3,03 миллиарда долларов. Среди партнеров также Белоруссия — объем экспорта в эту страну составил 2,88 миллиарда долларов, США (2,38 миллиарда долларов), Германия (1,63 миллиарда долларов), Китай (1,53 миллиарда долларов) и Япония (1,14 миллиарда долларов).

"Если смотреть на структуру столичного экспорта, то поставки промышленной продукции занимают наибольшую часть московского ННЭ — 88 процентов. За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 миллиарда долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, почти на 29 процентов. Среди них, например, техника, оборудование, оптика", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Добавляется, что столичные компании отправили за рубеж механическое оборудование и технику на 2,65 миллиарда долларов, что на 37,5% больше, чем в январе — ноябре 2020 года. Объем экспорта электрических устройств и аппаратуры связи увеличился на 36,4% и составил 1,55 миллиарда долларов. Поставки оптики, приборов и медицинского оборудования достигли 485,79 миллиона долларов, прирост составил 30,2%, а объем экспорта косметической продукции вырос на 28% до 402,65 миллиона долларов.

Сообщается также, что на долю агропромышленного экспорта приходятся оставшиеся 12% ННЭ Москвы. По итогам 11 месяцев 2021 года общая стоимость поставок составила 3,52 миллиарда долларов, что на 4,7% больше аналогичного показателя 2020-го. Речь идет о колбасных, шоколадных, мучных и кондитерских изделиях, мороженом и безалкогольных напитках.

"В 2021 году Московский экспортный центр организовал участие компаний Москвы более чем в 40 бизнес-миссиях и зарубежных выставках, софинансировал акселерационные программы более чем для 200 предпринимателей, обеспечил поддержку онлайн-экспорта на 90 платформах, проводил консультации, вебинары и конференции, запустил пилотные проекты по выводу столичной продукции в ретейл-сети", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что активная поддержка оказывалась в том числе тем предприятиям, которые развиваются в наиболее востребованных отраслях экспорта. Столичные производители электроники, косметической продукции и медицинской техники прошли обучение в рамках экспортных акселерационных программ с софинансированием до 90%, организованных совместно с Московской школой управления "Сколково", платформой GenerationS, международной компанией Global Venture Alliance и другими.