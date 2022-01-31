МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В рамках нового пакета санкций власти Великобритании намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд ряду лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Times. В МИД Британии рассказали о новом санкционном законопроекте для России

Газета сообщает, что МИД Великобритании Лиз Трасс сделала заявление о том, что не исключила возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Как ожидается, данный законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.

The Times подчеркивает, что запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российских властей.

"(Меры —ред.) значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам", — цитирует издание неназванного источника в Форин-офисе.