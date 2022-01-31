МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management продала акции Сбербанка на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной, сообщила газета The Daily Telegraph. СМИ: Британия грозится ввести новые санкции против российских компаний

"Инвестиционная компания Джейкоба Рис-Могга обналичила свою долю в российском кредиторе Сбербанке, избежав январских потрясений на Московской фондовой бирже, вызванных ростом напряженности на границе с Украиной", — говорится в издании.

По данным газеты, в 2018 году Somerset Capital Management подверглась критике за свои инвестиции в Сбербанк со стороны лейбористов и обозревателей рынка за то, что она сохранила инвестиции в размере 44,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 60 миллионов долларов) в банк, в то время как один из основателей компании Рис-Могг участвовал в политических дебатах о России и ее президенте Путине.

Somerset Capital Management начала сворачивать свою долю в Сбербанке в 2019 году. В период с сентября по ноябрь 2021 года она продала последние 361 861 акций.