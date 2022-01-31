МИНСК, 31 янв — ПРАЙМ. Председатель белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал агентству Белта, что несмотря на санкции Запада, предприятие работает стабильно. Лукашенко пояснил, что получает Белоруссия от интеграции с Россией

Он отметил, что 2021 год сложился под определенным давлением внешних факторов: все пять санкционных волн коснулись в том числе и организаций "Белнефтехима", а также непосредственно самого концерна, была большая волатильность на рынке нефти. При этом, по его словам, "организации отрасли работают стабильно, ни один коллектив не простаивал ни дня".

Рыбаков добавил, что "Белнефтехим" закончил 2021 год с достойными показателями.

По его словам, объем производства выше показателей прошлого года, по темпам роста экспорта также есть значительное увеличение, "поэтому в 2022 год мы входим с хорошими результатами и заделами и рассчитываем, что этот год у нас будет еще лучше, чем предыдущий".