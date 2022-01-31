МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Если Великобритания решит ввести новые санкции против Москвы, которые могут затронуть российский бизнес, то Россия примет ответные меры в отношении бизнеса Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. В Кремле встревожены идеей Лондона по российским "олигархам"

"Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится мы не знаем", — сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.

В Кремле считают, что угрозы властей Британии о новых санкциях являются "неприкрытой атакой на бизнес", в том числе и британский, и заявления властей подрывают инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры, они будут исходить из собственных российских интересов.

Газета Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить поездки ряду лиц. Как пишет газета, запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российских властей.