МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Financial Times, ссылаясь на источники в США, сообщила, что Штаты и их союзники подготовили список лиц, якобы близких к Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за эскалации ситуации на Украине. СМИ: Британия грозится ввести новые санкции против российских компаний

По данным издания, санкции возможны против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей.

Высокопоставленный источник в правительстве США рассказал, что включенные в список лица, "принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля". При этом он конкретных имен, против которых могут ввести ограничения, но отметил, что многие могут быть "особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации" по Украине.