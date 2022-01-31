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Денежная масса России в национальном определении в декабре выросла
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре 2021 года вырос на 6,3% за месяц, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 января 2022... ПРАЙМ, 31.01.2022
финансы, экономика, новости, денежная масса, россия, банк россии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре 2021 года вырос на 6,3% за месяц, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 января 2022 года составил 66,252 триллиона рублей после 62,313 триллиона на 1 декабря. Таким образом, объем денежной массы увеличился на 3,939 триллиона рублей.