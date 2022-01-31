МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре 2021 года вырос на 6,3% за месяц, следует из данных ЦБ РФ. Оценен объем вывода нерезидентами средств из ОФЗ на прошлой неделе

Показатель на 1 января 2022 года составил 66,252 триллиона рублей после 62,313 триллиона на 1 декабря. Таким образом, объем денежной массы увеличился на 3,939 триллиона рублей.