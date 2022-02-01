МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Калашников" сообщила о выпуске крупной партии автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия откроет завод по выпуску автоматов "Калашникова" в Венесуэле

Отмечается, что партия была сделан в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт".

Также сообщается, что в 2021 году компания нарастила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В число основных экспортных продуктов концерна входят автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения.

В 2021 году в ходе официального визита в Индию Владимира Путина был подписан знаковый контракт между минобороны Индии и российско-индийским совместным предприятием Indo-Russia Rifles Private Limited на поставку автоматов АК-203, которые будут производиться в Индии при техническом содействии ГК "Калашников".