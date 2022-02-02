ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Госдолг США достиг рекордно высокой отметки, он впервые превысил отметку в 30 триллионов долларов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные американского минфина. Россия решила вернуть США все долги

Опрошенные американскими изданиями финансовые эксперты отметили, что этот показатель был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали власти США.

"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, что включает 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты", — говорится в аналитическом материале газеты New York Times.

Большинство из опрошенных экономистов сходятся во мнении, что рекордный американский госдолг не сигнализирует о катастрофе, прежде всего по той причине, что экономика США показывает рост, несмотря на пандемию, а процентная ставка продолжает оставаться на низком уровне.