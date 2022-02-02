КИЕВ, 2 фев — ПРАЙМ. Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил интернет-изданию "Экономическая правда", что власти страны обсуждают с США возможность получения кредитных гарантий в связи с усложнением доступа на рынок внешних заимствований из-за геополитических факторов. В Бундестаге обозначили позицию по поставкам оружия на Украину

По его словам, обсуждение пока идет "в формате дискуссий и диалога", "возможность для Украины существует, но пока решение не принято".

Марченко считает, что если США будут готовы использовать механизм гарантий, "то Украина здесь в приоритете".

По его словам, правительство США не использовало такой инструмент с 2016 года, но у администрации президента Джо Байдена есть склонность об этом говорить, в отличие от администрации Дональда Трампа. Вместе с тем Марченко не назвал сумму, о которой может идти речь. Он отметил, что важна не сумма, а "важен сигнал", чтобы все "горячие головы" поняли, что на Украине нет никаких катастрофических проблем.

Кроме того, министр сообщил, что пик выплат по госдолгу в текущем году будет в сентябре, когда нужно погасить евробонды на 1 миллиард долларов. "Если в общей сложности взять год, то в среднем ежемесячные выплаты на обслуживание и погашение долга составляют около 300 миллионов долларов", — сказал он, добавив, что у страны нет проблем с такими выплатами.

Марченко также отметил, что Украина сможет обойтись в текущем году без выпуска евробондов, если получит все кредиты в рамках программы сотрудничества с МВФ, макрофинансовую помощь от ЕС и сможет эффективно заимствовать на внутреннем рынке.