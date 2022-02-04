МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре снизился на 3% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. ЕЦБ сохранил нулевую ставку

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 0,5%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2%. Аналитики ожидали роста на 5,1%. В Евросоюзе розничные продажи в декабре снизились на 2,8% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении — выросли на 2,6%.

Агентство также пересмотрело ноябрьские годовые показатели для еврозоны и ЕС: так, годовой рост розничных продаж в ноябре в еврозоне пересмотрен до 8,2% вместо 7,8%, в ЕС — до 8,3% с 7,9%.

Больше всего продажи в годовом выражении в декабре выросли в Словении (+44,1%), Литве (+16,2%) и Эстонии (+12,6%). Снижение наблюдалось в Ирландии (-3,2%), Испании и Финляндии (-3% для каждой).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в декабре сократился на 1,1%, в ЕС — на 0,9%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 3,1%, в Евросоюзе — на 4%.