МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым".

В интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" Лукашенко выразил мнение, что власти Украины не принимают решения самостоятельно, а их "подталкивают" к определенным решениям.

"И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести", — заявил президент Белоруссии.

"Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", — добавил он. Лукашенко рассказал об отказе Украины в транзите удобрений

Кроме того, Лукашенко заявил, что разочаровался в Зеленском. "Он просто аморфный человек, у него нет стержня", — заявил президент Белоруссии.

"Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: Америка — это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь — это враги. Это уже крыша поехала", — пояснил он.