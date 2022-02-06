МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", — написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник. В Европе рассказали, на сколько взлетели цены на газ

При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.

Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.

Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.