Боррель: РФ в последние годы укрепила устойчивость к экономическим санкциям
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", — написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.
Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.
Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://1prime.ru/state_regulation/20220206/836001920.html