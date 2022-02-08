МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Концертно-театральная индустрия, особенно ее негосударственный сектор, за время пандемии понесла самые тяжелые потери, накопив долги перед зрителями на 8 миллиардов рублей, заявила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских в ходе обсуждения доклада уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, говорится в пресс-релизе, распространенном его пресс-службой. ФНС инициировала банкротство владельца сети "Корчма Тарас Бульба"

По словам Шпигальских, "из всех отраслей именно концертно-театральная индустрия за время пандемии понесла самые тяжелые потери". "И в особенности ее негосударственный сектор, в котором до начала пандемии было задействовано свыше 3000 компаний малого и среднего бизнеса (организаторы мероприятий, частные театры и концертные площадки, билетные операторы) и было вовлечено – прямо или косвенно — более 600 тысяч работников", — сказала она.

"В 2020 году правительство ввело в отрасли возможность выдачи ваучеров (то есть перенос даты концертов без возврата денег за билеты). К сегодняшнему дню на руках у зрителей накопилось около 5 миллионов билетов на общую сумму 8 миллиардов рублей. Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100% загрузки залов. Если концертные организации в итоге обанкротятся, билеты для граждан могут превратиться в "фантики", и такая ситуация несет в себе большие социальные риски", — подчеркнула Шпигальских.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, за два последних года по всей стране было перенесено и отменено не менее 15 тысяч мероприятий. Падение выручки на сегодняшний день составило более 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена, указывается в пресс-релизе.

"И даже при попытках хоть как-то проводить мероприятия (при смягчении ограничений до 50% загрузки залов) Роспотребнадзор наказывает площадки за незначительные нарушения (вроде снятия защитной маски одним из зрителей). Санкции — закрытие на срок до 90 дней и штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. При таких условиях невозможно хоть как-то выйти на окупаемость, если не закрепить личную ответственность гражданина за неисполнение санитарных правил, а не перекладывать ее на бизнес", — подчеркнула общественный омбудсмен.

Несмотря на то что сфера культуры была признана наиболее пострадавшей отраслью, прямые субсидии по решению правительства получил только ее госсегмент (в мае 2020 года — на сумму 3,8 миллиарда рублей). Это притом, что государственные учреждения культуры продолжают находиться в более выгодном положении, вплоть до того, что в отдельных регионах разрешена только их деятельность (при полной остановке работы частного сектора), сообщается в пресс-релизе.

"Негосударственный сектор культуры нуждается в прямых субсидиях на заработные платы для сотрудников и аренду помещений театров и концертно-досуговых площадок. В странах Европы практика прямой финансовой поддержки концертной индустрии стала повсеместной, государство на период вынужденного простоя покрывает ей от 60% до 90% заработных плат", — заметила Шпигальских.