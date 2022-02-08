МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что его страна готова пойти на затратные для себя антироссийские меры в случае вторжения на Украину, но вновь уклонился от упоминания газопровода "Северный поток 2". Шольц пригрозил санкциями против "Северного потока-2"

"Мы готовы предпринять шаги, которые несут для нас издержки", — сказал он.

Шольц добавил, что Германия будет действовать в унисон со своими союзниками, особенно США, при обострении обстановки вокруг Украины. "Не будет никаких различий в такой ситуации", — сказал он.

Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае российского нападения на Украину. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.