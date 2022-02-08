МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Генпрокуратура России инициировала разработку законопроекта, в соответствии с которым предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета "Известия". Титов предложил списать долги малого и среднего бизнеса

По данным Генпрокуратуры, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате. Однако, как отметили в ведомстве, это хотя и превышает в 11 раз результаты предшествующего года, механизм внесудебного взыскания нуждается в совершенствовании.

Также в Генпрокуратуре заявили, что работа государственных инспекций труда в этом направлении недостаточно результативна. И причина недостаточно эффективности состоит, в том числе, в том, что отсутствует возможности взыскивать задолженность по зарплате за счет любого имущества должника.

При этом, как заявили в Минтруде, если предприятие не признано банкротом, то, согласно закону, взыскать долг по зарплате можно только с его текущих счетов, а за счет имущества задолженность погашается лишь в случае банкротства предприятия.

Со ссылкой на Генпрокуратуру издание отмечает, что после обращения ведомства в Минтруд в министерстве началось обсуждение поправок в законодательство, предусматривающих погашение долгов по зарплате и за счет изъятия имущества. С таким предложением выступил Роструд.