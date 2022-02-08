МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Возможный ввод технологических санкций США – запрета на прямые поставки продукции в РФ — может вызвать рост числа мошеннических действий с продажей смартфонов в стране, при этом, вероятно, увеличатся продажи гаджетов отечественных и китайских брендов, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Канцлер ФРГ прокомментировал возможные санкции по "Северному потоку - 2"

"Такие смартфоны, как iPhone, станут объектом различного мошенничества. Тут можно вспомнить и продажу смартфона с неудаленной учеткой, с которой смартфон потом будет заблокирован или с которой его можно будет отслеживать. Тут и продажа восстановленных или поддельных смартфонов за цену оригинального", — сказал Бедеров.

Он добавил, что "объективно произойдет рост числа онлайн-мошенничеств, связанных с продажей мобильных телефонов дорогих брендов". При этом, по словам эксперта, число подобных киберпреступлений растет перманентно.

Кроме того, Бедеров полагает, что в подобной ситуации "скорее всего, мы столкнемся с ростом продаж отечественных смартфонов, а также смартфонов китайских брендов". Эксперт напомнил, что, сдавая смартфон в ремонт, важно поменять пароль авторизации операционной системы. А все данные смартфона можно хранить в облаке, чтобы они не достались никому при продаже или краже устройства.

Он подчеркнул, что покупка смартфонов китайских брендов не несет для пользователя особых рисков. "Единственное, такой телефон может собирать данные о владельце в целях рекламы", — заключил эксперт.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.