МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян. Цены на нефть снижаются на ожиданиях вокруг поставок из Ирана

По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества.

"Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", — отметил Джагарян.

Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере.

"По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", — сказал российский посол.

Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.