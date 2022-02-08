МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году до 5,9%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника. Инфляция в феврале составит 9,1%

Отмечается, что данную информацию подтвердил газете источник, близкий к правительству.

"Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4 до 5,9%", — говорится в публикации.

Уточняется, что показатель был пересмотрен в связи с поручением президента. В конце сентября прошлого года Владимир Путин поручил правительству до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития, в которой входит показатель инфляции, и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период с 2022 по 2024 годы.

Как сообщается в газете со ссылкой на федерального чиновника, обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство. По данным другого источника, приведенным в публикации, хотя новый прогноз и сформирован, его параметры — довольно гибкие и во многом зависят от конъюнктуры.