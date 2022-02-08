НУР-СУЛТАН, 8 фев — ПРАЙМ. Рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4%, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

"Экономика Казахстана по итогам прошлого года выросла на 4%", — сообщил он на расширенном заседании правительства республики во вторник.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов, говоря о прогнозах развития экономики в текущем году, сообщил, что рост ВВП планируется сохранить как минимум на уровне предыдущего года. "Нам необходимо обеспечить экономический рост на уровне не менее 4% в этом году", — заявил он.

Кроме того, по итогам года ожидается, что инвестиции в основной капитал составят 18,5% от ВВП.

В 2020 году ВВП Казахстана снизился на 2,6%. В декабре 2021 года Национальный банк республики ожидал, что по итогам года экономический рост достигнет 3,7-4%.