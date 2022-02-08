КАИР, 8 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Посол Борисенко назвал число туристов, приехавших в Египет из России

Он отметил, что, несмотря на связанные с пандемией сложности, Египет стабильно остается ключевым торговым партнером России в Африке, на него приходится около трети товарообмена с континентом.

"Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно 5 миллиардов долларов США, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом", — сообщил посол.

По его словам, РФ экспортирует в Египет пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортирует фрукты, овощи и текстиль. На египетском рынке действуют порядка 470 российских компаний, инвестировавших более 8 миллиардов долларов, отметил посол.

Говоря о препятствиях на пути увеличения товарооборота, Борисенко отметил, что многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и в препоны, связанные с бюрократическими процедурами. "Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта", — подчеркнул дипломат.

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