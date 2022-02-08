МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Полюс" в 2021 году сократил производство золота на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 2,717 миллиона унций, следует из сообщения компании. Золото падает в цене на укреплении доллара

Снижение показателя объяснили главным образом динамикой производства на Олимпиаде и сокращением среднего содержания золота в переработке с 3,4 грамма на тонну в 2020 году до 3 граммов на тонну в 2021 году, что отчасти нивелировано ростом производства на Наталке и Вернинском. Выручка от реализации золота, по предварительным данным, снизилась на 1%, до 4,904 миллиарда долларов при средней цене реализации 1798 долларов за унцию (рост на 1%). Общий объем продаж уменьшился на 3%, до 2,736 миллиона унций.

В четвертом квартале выпуск золота сократился относительно предыдущего квартала на 11%, до 684,2 тысячи унций. "Это в первую очередь обусловлено сезонным сокращением объема производства на Россыпях и Куранахе, а также снижением производства на Вернинском в результате проведения плановых ремонтов", — отмечается в сообщении. Выручка от реализации золота уменьшилась на 8%, до 1,274 миллиарда долларов при средней цене реализации 1802 доллара за унцию (рост на 1%). Общий объем продаж снизился на 8%, до 712 тысяч унций.

Чистый долг в течение четвертого квартала увеличился на 13% и на 31 декабря составил 2,197 миллиарда долларов. "Изменение денежной позиции связано в том числе с выплатой дивидендов за I полугодие 2021 года в размере 507 миллионов долларов", — пояснили в компании. Общий долг снизился на 2%, до 3,54 миллиарда долларов. "В отчетном периоде "Полюс" осуществил выплаты в сумме 150 миллионов долларов по нескольким кредитным линиям, а процентная ставка снизилась с 4,7% в III квартале до 4,3% в IV квартале", — говорится в сообщении.

Компания также подтвердила прогноз по производству золота в 2022 году в объеме около 2,8 миллиона унций. "Мы ожидаем, что в 2022 году производство компании вырастет, что будет прямо связано с увеличением содержания в переработке на Олимпиаде. Мы подтверждаем наш прогноз на 2022 год по производству — приблизительно 2,8 миллиона унций золота", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Полюса" Павла Грачева.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3% — до 2,766 миллиона унций.