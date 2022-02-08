ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Развитие совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий поможет довести объем российско-китайского товарооборота до 250 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", директор Центра китайских исследований Китайской академии наук Ху Аньган. Россия и Китай будут взаимодействовать в антимонопольном регулировании IT

По итогам переговоров лидеров России и Китая, которые прошли 4 февраля в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

Как отмечает Ху Аньган, Китай все еще нуждается в большом объеме импорта товаров из-за рубежа, и взаимодополняемость экономик России и Китая предоставляет большие возможности для дальнейшего наращивания двустороннего товарооборота. "Китаю по-прежнему необходимо импортировать большое количество сырьевых товаров, энергоресурсов, полезных ископаемых, сельскохозяйственной продукции", — считает эксперт.

В то же время он полагает, что правительство Китая может поощрять местные предприятия инвестировать в общие с Россией проекты, в том числе в сфере инфраструктуры и энергетики. "В особенности в сфере зеленой энергетики и строительства инфраструктуры, в этих областях Китай имеет большие преимущества", — добавил он.

Поспособствовать увеличению товарооборота может и расширение совместного сотрудничества в информационной сфере, особенно в свете китайского плана развития цифровой экономики в стране на период с 2021 года по 2025 год, считает Ху Аньган. "Это предоставляет новые области для двустороннего сотрудничества, такие как облачные вычисления, большие данные, интернет вещей, промышленный интернет, блокчейн-технологии, искусственный интеллект", — сказал он.

Ранее лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами — довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил 146,887 миллиарда долларов. В свою очередь, согласно материалам ФТС России, товарооборот вырос на 35,2%, до рекордных 140,705 миллиардов долларов.