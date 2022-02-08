МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство России приняло постановление, согласно которому плата за негативное воздействие на системы водоотведения станет источником финансирования инвестпрограмм, позволяя разрабатывать программы модернизации объектов ЖКХ на долгосрочный период. Банки отмечают активную скупку россиянами недвижимости

"Важным положением документа является регламентация учета при тарифном регулировании платы за негативное воздействие на системы водоотведения. Эту плату получает организация, осуществляющая водоотведение для абонентов, которые проводят сброс вредных веществ в системы водоотведения, что оказывает негативное воздействие на ее работоспособность", — говорится в сообщении ФАС, разработчика документа.

В нем указывается, что плата за негативное воздействие, согласно законодательству, должна быть источником для финансирования инвестиционных или производственных программ, а также возврата займов и кредитов, привлекаемых в рамках их исполнения. Ранее региональные тарифные органы не оценивали целевое использование компаниями этой платы, но теперь они будут проводить такой анализ.

"Принятый документом подход позволит на долгосрочный период разрабатывать программы модернизации объектов ЖКХ и привлекать дополнительные инвестиции. Кроме того, он будет стимулировать ресурсоснабжающие организации предпринимать активные действия для получения платы за негативное воздействие с других организаций. Это полностью соответствует принципу "загрязнитель платит", — говорится в сообщении.

Постановление разрешает направлять средства основных фондов, которые сформированы амортизацией, начисленной по созданным за счет бюджета объектам, на новые инвестиции, например, на модернизацию или новое строительство объектов водоотведения и водоснабжения, если проекты были предусмотрены инвестпрограммой ресурсоснабжающей компании, указывается в нем.

Эти изменения закрепляют возможность начисления бюджетной амортизации и ее использования, а также способствуют привлечению дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ.

Кроме того, документ устранил противоречия, которые возникают при реализации действующих концессионных соглашений, и проблему "бестарифного" периода, говорится в сообщении.