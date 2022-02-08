МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по уровню инфляции на конец текущего года в 4% выглядел слишком оптимистичным, повышение оценки до 5,9%, скорее всего, связано с ожиданиями более сильного глобального роста цен и ограниченного влияния на инфляцию со стороны денежно-кредитной политики Банка России, сказал РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам инфляции

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году до 5,9%.

"При нынешних уровнях инфляции оценка в 4% выглядит слишком оптимистично. Что касается прогнозов, они сильно зависят от оценки воздействия тех или иных факторов на цены", — сказал Табах. Он предположил, что новый прогноз Минэкономразвития исходит из предпосылок более ограниченного влияния повышения процентных ставок на инфляцию и более высокого уровня глобальной инфляции — прежде всего, из-за роста цен на сырьевом рынке и продолжающегося влияния на стоимость товаров разрывов производственных цепочек поставок.

"Пик годовой инфляции мы, скорее всего, проходим сейчас, если не прошли. Наша оценка инфляции на конец 2022 года — 4,7%. Мы верим в силу жесткой денежно-кредитной политики, хотя, в отличие от регулятора, не считаем, что за низкую инфляцию нужно бороться любой ценой", — добавил эксперт.

Первое в текущем году заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 11 февраля. В тот же день ЦБ представит свой обновленный прогноз. Текущий прогноз регулятора на 2022 год предполагает инфляцию на уровне 4–4,5%. Опрошенные РИА Новости в преддверии заседания аналитики считают, что Банк России поднимет ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых.

По данным Росстата, инфляция в России в период с 22 по 28 января составила 0,19% против 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,07%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 28 января в 8,82% — максимум с января 2016 года.