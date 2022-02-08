МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Потребление рыбы в РФ снижается, но спрос на креветку будет расти — как со стороны ресторанного бизнеса, так и благодаря тренду на здоровое питание, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Российские рыбаки выловили рекордное количество рыбы

"В целом потребление рыбы в России снижается из-за падения реальных доходов населения, но, по нашим оценкам, спрос на креветку будет расти", — считает Зверев, отмечая также укрепившийся тренд на рост ее потребления.

"Это обусловлено несколькими факторами. Главный – изменение культуры потребления морепродуктов. Креветка – топовый продукт для ресторанов. Блюда из нее есть в меню практически любого общепита, даже в сетевых фаст-фудах", — заметил он. Кроме того, блюда из креветки укрепились и в обычном рационе россиян, что привело к росту спроса на нее в рознице. Помимо того, продолжил Зверев, пандемия усилила тренд на здоровое питание, в частности, это выбор продуктов, богатых витамином D и омега-3.

По данным ВАРПЭ, последние несколько лет в РФ наблюдается снижение добычи креветки до среднегодового уровня после скачка 2019 года, когда вылов был 42,378 тысячи тонн: так, за девять месяцев 2021 года российские рыбаки выловили 20,254 тысячи тонн креветки, на 35,75% ниже уровня 2020 года. Более 60% уловов идёт на внутренний рынок. Зверев также заметил, что в России нет аквакультурной креветки, так как она выращивается в тёплых морях.

С учетом перечисленных факторов и растёт импорт креветки. По оценке ВАРПЭ, поставки креветки в РФ в прошлом году по сравнению в 2020 годом выросли почти в 1,7 раза, до 84 тысячи тонн (в денежном выражении — почти в 1,9 раза, до 485,3 миллиона долларов), а по сравнению с 2019 годом рост импорта почти удвоился.

"Также важно учитывать особенности логистики поставок в центральные регионы. Доставка с Дальнего Востока сложнее, чем с районов Атлантики. Кроме того, Северная и Дальневосточная креветка отличаются по вкусовым качествам от той, которая выловлена или выращена в тёплых морях. Российская креветка относится к более премиальной группе товаров", — заключил Зверев.