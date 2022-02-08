МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфляционное давление является общемировой тенденцией и также продолжается РФ. Эксперт оценил прогноз Минэкономразвития России по инфляции

По его словам, инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на ситуацию в России.

"Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", — добавил Песков.

Он также напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.

Кроме того, он отметил, что кабмин продолжает работать над проблемой, "и весьма энергично".

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%.