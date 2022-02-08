МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Экспресс-перевозчики могут войти в программу 50% скидки для онлайн-экспортеров на доставку продукции за границу, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "AliExpress Россия" запустил доставку из "Ашана" в 30 городах страны

"После завершения в первом квартале 2022 года пилотного проекта с "Почтой России" по снижению стоимости отправлений на 50% для интернет-торговли к ней могут присоединиться и экспресс-перевозчики", — сообщила Никишина на заседании Комиссии РСПП по транспорту и инфраструктуре по вопросам развития экспортного потенциала транспортной инфраструктуры.

"По данным "Почты России", запуск пилотной программы позволит увеличить объемы отправлений в 2022 году не менее чем на 15%. Задача РЭЦ — предоставить экспортеру варианты выбора и возможности максимально быстрой доставки товара покупателю. Поэтому после того, как мы изучим итоги пилотного проекта, к программе подключатся и экспресс-перевозчики", — отметила глава РЭЦ.

В центре напомнили, что 28 декабря 2021 года вышло постановление правительства РФ, которое позволит экспортерам снизить стоимость международной поставки товаров, проданных по каналам интернет-торговли.

"Благодаря принятой мере российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа. Господдержку будут предоставлять почтовым операторам, обслуживающим международные логистические операции, по результатам отбора, проводимого Минпромторгом", — заключили в РЭЦ.