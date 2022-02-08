МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил меры, которые позволят судам чаще использовать залог вместо домашнего ареста и заключения под стражу при рассмотрении дел против бизнесменов, соответствующие предложения перечислены в письме главы РСПП Александра Шохина в адрес заместителя главы Минюста Вадима Федорова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Правительство одобрило срок избрания меры пресечения в виде залога

В нем отмечается, что судьи и следователи сейчас избегают назначать залог в качестве меры пресечения, затрудняясь с определением его размера и опасаясь обвинений в злоупотреблениях.

"Согласно статистике о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, за первое полугодие 2021 года залог применен (в качестве замены других мер пресечения) в период нахождения дела в судебном производстве – 5 раз, заключение под стражу в качестве меры пресечения было применено 7708 раз, домашний арест – 662 раза", — говорится в письме.

Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает внести несколько изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В частности, более четко прописать в нем вопрос о размере залога — например, установить его в трехкратном размере от причиненного ущерба, с возможностью его изменения с учетом обстоятельств дела.

При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу предлагается ввести обязательное согласие на это прокурора. А повторное продлении таких мер на срок более трех месяцев отнести к компетенции только вышестоящих судебных инстанций. При этом необоснованная задержка в осуществлении следственных действий должна стать основанием для отказа в их продлении.

Также РСПП предлагает исключить возможность для одного и того же судьи выносить решения на этапе следствия и рассматривать дело по существу. Такая практика, по мнению предпринимателей, приводит к обвинительному уклону при вынесении приговора.