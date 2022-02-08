МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 1,4 миллиарда долларов, или на 1,8%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 80,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 83 миллиардов долларов с первоначального значения ноября в 80,2 миллиарда долларов. Показатель за ноябрь был пересмотрен до 79,3 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 1,5%, или на 3,4 миллиарда долларов (до 228,1 миллиарда), импорт за тот же месяц увеличился на 1,6%, или на 4,8 миллиарда долларов (до 308,9 миллиарда).

Дефицит внешней торговли товарами США в декабре вырос по отношению к ноябрю на 3,2 миллиарда долларов — до 101,4 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 1,8 миллиарда долларов, до 20,7 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).