МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает как умеренное влияние возможного расширения санкций против российского госдолга на стабильность бюджетных и макроэкономических показателей страны, говорится в аналитическом отчете агентства. S&P: Банк России сможет поддержать банки в случае введения санкций

"Потенциальные ограничения на возможность нерезидентов владеть российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке могут обусловить увеличение стоимости заимствований правительства, однако их влияние на стабильность бюджетных и макроэкономических показателей в краткосрочной перспективе может быть умеренным", — говорится в отчете S&P Global Ratings о потенциальном влиянии новых возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Такое умеренное влияние обусловлено, главным образом, низким уровнем государственного долга, при этом запланированный правительством объем заимствований в ближайшие три года является незначительным и оценивается на уровне 1,6% ВВП (нетто) в год. Правительство прогнозирует профицит бюджета в 2022 году и поддерживает значительный запас ликвидности, который включает, в том числе, ликвидные активы в Фонде национального благосостояния (7,3% ВВП)", — добавили в агентстве.

Часть нерезидентов уже покинула рынок российских государственных ценных бумаг, при этом российским резидентам принадлежит более 80% гособлигаций. "Насколько мы понимаем, санкции, вероятнее всего, будут действовать в отношении новых долговых обязательств, которые будут выпускаться и обращаться на рынке (то есть долговых обязательств, выпущенных после введения санкций), что может смягчить увеличение стоимости заимствований российского правительства в случае введения таких санкций", — считают в агентстве.

После некоторого оттока капитала, отмечавшегося в последние месяцы, в настоящее время объем рублевых долговых обязательств в собственности нерезидентов составляет около 3 триллионов рублей (около 39 миллиардов долларов, или 2% ВВП), что составляет менее 10% совокупного объема резервов Банка России.

"Вместе с тем существует риск увеличения объема вынужденной продажи долговых обязательств, например, если санкции на все долговые бумаги, обращающиеся на вторичном рынке, приведут к тому, что финансовые институты США будут вынуждены понизить вес России в мировых индексах облигаций. Кроме того, если санкции будут действовать в течение длительного времени, их давление на бюджетные показатели и показатели государственных финансов может усилиться и, возможно, приведет к пересмотру строгого в настоящее время фискального правила правительства", — отмечается в отчете.