МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2021-2022 финансового года выросла на 45% в годовом выражении и составила 2,316 триллиона иен (20 миллиардов долларов), сообщила компания в своем отчете. Nissan назвал чистую прибыль за девять месяцев 2021-2022 финансового года

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 166,45 иены (1,44 доллара) против 104,01 иены (0,9 доллара) за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 19% — до 23,267 триллиона иен (201,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль выросла в 1,7 раза — до 2,532 триллиона иен (22 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota снизилась на 5,6% в годовом выражении — до 791,738 миллиарда иен (6,9 миллиардов долларов). Выручка снизилась на 4,5%% — до 7,79 триллиона иен (67,6 миллиарда долларов), а операционная прибыль — на 20,6%, до 784,4 миллиарда иен (6,8 миллиарда долларов).

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 5,438 миллиона автомобилей, что на 20,7% меньше показателя годичной давности. Продажи за третий квартал финансового года выросли в годовом выражении на 6,9% и составили 2,353 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года продать суммарно 7,6 миллиона автомобилей.

При этом Toyota ухудшила прогноз по выручке за год — теперь компания ожидает выручку в 29,5 триллиона иен (255,7 миллиарда долларов) вместо 30 триллионов иен (260 миллиардов долларов). Прогноз по чистой прибыли сохранен на уровне 2,5 триллиона иен (21,7 миллиарда долларов).

Акции компании дорожают на 1,15%.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.