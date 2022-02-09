МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 4 февраля составила 8,8% против 8,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В России ускорился рост цен на ряд популярных продуктов

По данным Росстата, инфляция в России в период с 29 января по 4 февраля составила 0,29% против 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,16%.

"За неделю c 29 января по 4 февраля 2022 года инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%). В секторе туристических и регулируемых услуг продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма. На непродовольственные товары цены выросли на 0,16%", — говорится в документе.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары 4 февраля составил 11,13% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,52% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 15,98%); непродовольственные товары подорожали на 8,73% в годовом выражении. Цена на услуги (туристические и регулируемые) на 4 февраля выросли на 5,06% год к году.