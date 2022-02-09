МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП РФ в декабре прошлого года замедлились до 4,3% после 5,3% в ноябре, по итогам 2021 года экономика выросла на 4,6%, свидетельствует оценка Минэкономразвития. Минэкономразвития дало оценку уровню инфляции в России

"По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году. В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% год к году (после 5,3% год к году в ноябре, 4,9% год к году в октябре и 4,3% год к году в третьем квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре", — говорится в документе.

В четвертом квартале 2021 года, по оценке министерства, ВВП вырос на 4,8%.

"Вклад в восстановление экономики в 2021 году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос", — добавили в Минэкономразвития.

Рост на 4,6% оказался выше сентябрьского прогноза Минэкономразвития в 4,2%.

За последние годы сопоставимые темпы прироста ВВП в РФ были зафиксированы в 2012 году, когда экономика выросла на 4%.