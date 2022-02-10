МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем внешней торговли ЕАЭС в 2021 году превысил 800 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов. Узбекистан рассматривает присоединение к общему энергорынку ЕАЭС

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал, что внешняя торговля Евразийского экономического союза в 2021 году достигнет рекордного показателя в 800 миллиардов долларов. Согласно данным Евразийской экономической комиссии, в январе-декабре 2020 года объем взаимной торговли внутри государств-членов ЕАЭС составил 55 миллиардов долларов, объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС — 624,6 миллиарда долларов.

"В 2021 году большинство макроэкономических показателей государств-членов Евразийского экономического союза характеризовались положительной динамикой. Объем внешней торговли Союза превысил 800 миллиардов долларов США (в том числе экспорт — 500 миллиардов долларов, импорт — 300 миллиардов долларов)", — сказал Евдокимов.

По его словам, при этом экспортные поставки из России и Белоруссии в третьи страны увеличились по сравнению с 2020 годом на 50%, из Казахстана и Армении — на 20%.

"Во многом это стало возможно благодаря предпринятым на уровне органов ЕАЭС мерам по преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавируса, восстановлению промышленного и агропромышленного секторов, постепенному открытию границ и возобновлению бизнес-контактов. Союз является привлекательным партнером для широкого круга зарубежных стран и объединений. Расширение географии внешнеторговой политики ЕАЭС также предоставляет хорошие возможности для роста товарооборота, способствует выходу произведенных товаров на новые рынки", — подчеркнул Евдокимов.

Он отметил, что скоординированные действия ЕАЭС на ниве углубления интеграции позволяют не только сохранить набранный темп, но и обеспечить дальнейшее поступательное развитие союза.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

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